Fotowettbewerb von Strohgäu Extra So schön ist das Strohgäu

Von Klaus Wagner 27. Dezember 2017 - 17:40 Uhr

Seit gut einem Jahr schicken Leser von Strohgäu Extra der Redaktion Bilder mit stimmungsvollen Motiven aus dem Strohgäu. Nun hat die Redaktion die schönsten ausgewählt.





Ludwigsburg - Es sollte eigentlich gar kein Wettbewerb sein – aber dann ist es doch einer geworden. Zumindest ein kleiner. Gut ein Jahr lang hatte die Redaktion von Strohgäu Extra ihre Leserinnen und Leser aufgefordert, die schönsten Motive an die Redaktion einzuschicken. Und die waren fleißig: Seit Mitte Dezember 2016 sind uns mehr als 250 Motive per Mail zugangen – vor allem gleich am Anfang, im Dezember 2016 und im darauffolgenden Januar. Dieser hatte nicht nur das Strohgäu tief verschneit. Die Leserfotografen nahmen diese ungewohnten Motive begeistert auf, das Siegerbild unseres kleinen Wettbewerbs ist auch in dieser Zeit entstanden. Bei einer Fahrt mit der Strohgäubahn hat Fritz Plachetta aus Hemmingen die Gleise im Abendlicht festgehalten. Dazu ein bisschen Schnee und Raureif – fertig ist ein sehr stimmungsvolles Motiv.

Jeder Redakteur suchte sechs Bilder aus

Die Redaktion hat sich dann vor wenigen Tagen entschlossen, aus den Dutzenden Veröffentlichungen die besten auszusuchen und diese in der morgigen Donnerstag-Ausgabe von Strohgäu Extra abzudrucken – als Dankeschön und Anerkennung für die „Preisträger“ und als Ansporn für alle, die täglich oder gelegentlich mit dem Fotoapparat unterwegs sind. Acht Menschen suchten aus 50 jeweils die sechs Fotos aus, die sie am meisten ansprachen – und die Motive mit den höchsten Stimmzahlen sind in unserer Bildergalerie abgebildet.

Eines fällt dabei auf: Die Bilder haben größtenteils professionelles Niveau, und sie zeigen, wie sich der Mann oder die Frau hinter der Kamera mit dem Motiv auseinandersetzt. Gute Fotografie ist eben mehr als Handy-Hinhalten. Auch wenn manches dieser Fotos tatsächlich mit dem Objektiv eines Mobiltelefons entstanden ist.

Wir setzen unsere Serie „Leserfoto“ fort. Und wir ermuntern Sie, weiter schöne und stimmungsvolle Strohgäu-Motive für diese Seite beizusteuern. Aus rechtlichen Gründen dürfen keine Personen abgebildet sein. Unsere E-Mail-Adresse lautet „redaktion.ludwigsburg@stzn.de“. Bitte nehmen Sie als Betreff „Leserfoto“ und beschreiben Sie das Motiv kurz in Ihrer Mail.