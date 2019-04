1 Impressionen aus steilen Weinbergen sucht das Landratsamt für einen Fotowettbewerb. Foto: factum/Granville

Ein Fotoprojekt des Landkreises möchte Liebhaber von terrassierten Weinbergen aktivieren, die gern mit der Kamera unterwegs sind. Die Aktion soll die Einzigartigkeit der Kulturlandschaft Steillagen in den Blickpunkt rücken.

Kreis Ludwigsburg - Ambitionierte Fotografen, die ein Faible für steile Weinhänge in malerischer Landschaft haben, sucht das Landratsamt für ein Fotoprojekt. Der Wettbewerb „Mein Lieblingsplatz in der Steillage“ soll „die Einzigartigkeit der terrassierten Steillage im Landkreis Ludwigsburg ein Stück weiter in den Fokus rücken“, heißt es in der Einladung. Gesucht wird das schönste, stimmungsvollste oder detailverliebteste Foto in und aus den Steillagen des Kreises.

Die Gewinnerbilder und besten Landschaftsaufnahmen, von einer Jury aus dem Landratsamt erkoren, sollen veröffentlicht und für Marketingprojekte des Landkreises verwendet werden. „Unser Fotowettbewerb lenkt den Blick der Steillagenbesucher auf die Einzigartigkeit der spektakulären Ausblicke und verbindet Weinkultur, Landschaft und Tourismus“, sagt Landrat Rainer Haas und hofft, dass möglichst viele Menschen mit der Kamera auf Motivsuche gehen. Einsendeschluss ist der 30. Juni, einreichen kann man die Bilder per Mail an vermessung.flurneuordnung@landkreisludwigsburg.de. Den Gewinnern winkt, ganz im Sinne der Offensive für die Erhaltung der charakteristischen Kulturlandschaft, neben der Präsentation ihrer Fotos ein Steillagen-Schlemmerpaket.