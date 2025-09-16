Fotovoltaik in Stuttgart: Solaranlage auf dem Neuen Schloss in Stuttgart wird extrem teuer

Die neue Anlage auf dem Dach des Neuen Schlosses in Stuttgart ist ein Vorzeigeprojekt – sie kostet aber mindestens vier Mal so viel wie andere Komplexe. Das sind die Gründe.
Ende Mai ist die Fotovoltaikanlage auf dem Neuen Schloss in Stuttgart in Betrieb gegangen, und noch ist sie nicht ganz abgerechnet. Aber klar ist jetzt schon: Sie könnte die teuerste Solaranlage werden, die das Land Baden-Württemberg je gebaut hat. Pro Kilowattpeak Leistung liegt der Preis nämlich bei 7391 Euro, insgesamt sind es bei 46 Kilowattpeak dann 340.000 Euro. Den Durchschnittspreis aller installierten Anlagen auf Landesgebäuden gibt das Finanzministerium selbst mit 2000 Euro pro Kilowattpeak an.