Eine Fotografen-Ära endet in Fellbach

9 Inhaberin Angela Sixt hört in Fellbach schweren Herzens auf. Foto: Gottfried Stoppel

Das Fachgeschäft Foto Sixt in Fellbach schließt Ende Juli. Die Inhaberin hat den Wandel in der Branche, aber auch Veränderung im Herzen der Stadt erlebt. In Hegnach geht es weiter.









Schon beim Blick auf den Bagger, der inmitten des Fotos thront, umgeben von einem Schilderwald mit weiß-roten Baustellenbarken, lässt sich erahnen, was die Großbaustelle heißt: Lärm, Umwege, Schmutz und immer wieder Chaos im Verkehr. „Wir waren damals mittendrin bei den Arbeiten zum neuen Fellbacher Stadttunnel“, sagt Angela Sixt. Das Foto ist eines, das sie aus ihrem großen Archiv herausgesucht hat. Auf dem anderen Bild sieht man in einen langen Graben, ein gähnend dunkles Loch, mitten in der Stuttgarter Straße, abgeschirmt von Bauzäunen. Das war Ende der 1990er Jahre. Der Straßentunnel auf der alten Bundesstraße 14 durch das Stadtzentrum wurde schließlich 1997 fertiggestellt.