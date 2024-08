Seit den 1950er-Jahren veranstaltet die Ditzinger Feuerwehr in unregelmäßigen Abständen ein Fotoshooting mit ihrem Fuhrpark. Der hat sich über die Jahre ganz schön verändert.

Seitdem es die Feuerwehren gibt, werden Mannschaft und Gerät fotografisch dokumentiert. „Das hat Tradition“, sagt Andreas Häcker, der Abteilungskommandant und Sprecher der Ditzinger Feuerwehr – die jene Tradition lebt.

In unregelmäßigen Abständen präsentierte sie seit ihrer Motorisierung in den 1950er Jahren ihren Fuhrpark den Fotografen, so Häcker. „Beim ersten Fahrzeugfoto im Jahr 1957 passte dabei noch der komplette Fuhrpark des damaligen Kreises Leonberg aufs Bild.“

Die erste Aufnahme aus dem Jahr 1957 / Feuerwehr Ditzingen

Das erste Foto nach der Gemeindereform mit Fahrzeugen aus allen vier Ortsteilen sei nach einer Hauptübung bei der Firma Gretsch-Unitas anno 1975 entstanden.

1975 bei der Firma Rombold und Gfröhrer / Feuerwehr Ditzingen

Jetzt waren neue Bilder nötig. Vor wenigen Tagen rollten die Fahrzeuge in den Steinbruch der Firma Rombold und Gfröhrer im Stadtteil Hirschlanden. Der Internetauftritt der Wehr sei Anlass gewesen, um nach Jahrzehnten wieder vor die Kamera zu treten.

Im Kreisverkehr ging’s 2003 rund. /Feuerwehr Ditzingen

Reichte im Jahr 2003 noch der Kreisel in der Höfinger Straße, um die 14 Fahrzeuge zusammen abzulichten, brauchte es für das neuerliche Shooting einen anderen Ort: Mit den Aufgaben der Wehren ist der Fuhrpark weiter gewachsen.

Der Steinbruch bietet einen tollen Kontrast zu den roten Fahrzeugen. Foto: Feuerwehr Ditzingen /jostra

Einen Vormittag lang waren die 38 Maschinisten und Helfer gebunden, um in diversen Formationen an vier verschiedenen Plätzen ihre Fahrzeuge in Szene zu setzen.

Zum Abschluss noch mit den Feuerwehrleuten Foto: Feuerwehr Ditzingen /jostra

Am Ende – höchste Zufriedenheit. „Alles hat geklappt. Für die nächsten 20 Jahre hat die Ditzinger Feuerwehr ihre Fahrzeugfotos im Kasten.“