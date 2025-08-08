Fotoshooting auf St. Barth: Heidi Klum posiert völlig nackt am Strand

Heidi Klum zeigt sich von ihrer natürlichsten Seite: Für das französische Magazin "Paris Match" posiert das Supermodel völlig nackt am Strand von St. Barth - ganz ohne Make-up.
Heidi Klum (51) hat für ihr neuestes Fotoshooting alle Hüllen fallen lassen. Das Supermodel posiert für das französische Magazin "Paris Match" völlig nackt am Strand von St. Barth und teilt die spektakulären Aufnahmen auf Instagram mit ihren Fans. "MERCI @parismatch", schreibt Klum schlicht unter die freizügigen Bilder, die sie komplett hüllenlos und auch ohne Make-up zeigen. Einzig ihre spitzen roten Fingernägel setzen einen farblichen Akzent in der natürlichen Szenerie.