Fotoshooting auf St. Barth: Heidi Klum posiert völlig nackt am Strand

Heidi Klum zeigt sich von ihrer natürlichsten Seite: Für das französische Magazin "Paris Match" posiert das Supermodel völlig nackt am Strand von St. Barth - ganz ohne Make-up.

Heidi Klum (51) hat für ihr neuestes Fotoshooting alle Hüllen fallen lassen. Das Supermodel posiert für das französische Magazin "Paris Match" völlig nackt am Strand von St. Barth und teilt die spektakulären Aufnahmen auf Instagram mit ihren Fans. "MERCI @parismatch", schreibt Klum schlicht unter die freizügigen Bilder, die sie komplett hüllenlos und auch ohne Make-up zeigen. Einzig ihre spitzen roten Fingernägel setzen einen farblichen Akzent in der natürlichen Szenerie.

Neben den Bikini-Streifen auf ihrer Haut fällt zudem ihre neue Frisur mit dem fransigen Pony ins Auge, die Klum bereits im Juni präsentierte. Der wilde Look markiert eine deutliche Abkehr von ihren typischen Wellen.

Nach vier Wochen Auszeit zurück bei der Arbeit

Auf der Karibikinsel St. Barth genoss Heidi Klum zuletzt eine vierwöchige Auszeit an der Seite ihres Mannes Tom Kaulitz (35). Doch längst ist sie wieder bei der Arbeit, was sie bereits im Interview zur Nacktstrecke in dem französischen Magazin indirekt ansprach. "Den Rest des Jahres weiß ich kaum noch, wie ein Wochenende aussieht: Tom und ich arbeiten ununterbrochen und sind ständig auf Reisen. Dieser Urlaub ist also wirklich verdient", so Klum.

Derzeit rührt Heidi Klum die Werbetrommel für "Project Runway". Nach ihrem Ausstieg 2018 und sieben Jahren Pause kehrte sie nun zu der Modedesigner-Castingshow zurück, in der sie zuvor bereits 16 Staffeln lang zu sehen war - und 2013 sogar einen Emmy gewann.

Zuletzt trat sie in der TV-Show von Jimmy Fallon (50) auf - in einem auffälligen weißen Minikleid mit federnbesetztem Bustier und paillettenbesetztem Rock, wie auch bei ihr auf Instagram zu sehen ist.

Kurz zuvor erschien sie in der TV-Sendung "Good Morning America" in einem Polka-Dot-Denim-Kleid mit Cut-outs, das von Belania Daley vom Label BCD Planet entworfen wurde. Als Highlights kombinierte das Dress durchsichtige Puffärmel sowie buttergelbe Akzente an Kragen und Ärmeln mit einem Schößchen.

"Ich liebes dieses Outfit", schwärmte Klum in einem Instagram-Post und dankte der Designerin. Das extravagante Kleid stammt von einer der aktuellen Teilnehmerinnen von "Project Runway". Die neue Staffel startete am 31. Juli auf Hulu und Disney+.