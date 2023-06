15 Ausgebadet: In diesem Schwimmbad im Remstal zieht keiner mehr seine Bahnen. Foto: Benjamin Seyfang

Lesenswert aus dem Plus-Archiv: Hallenbäder, Krankenhäuser, Grandhotels: der Nürtinger Benjamin Seyfang fotografiert verlassene Orte im ganzen Land.









Nürtingen - Er blickt sich zweimal um in der Dorfstraße, dann verschwindet der junge Mann mit Baseball-Mütze hinter dem halb verfallenen Fachwerkhaus, das seit Jahren leer steht und langsam den Weg alles Vergänglichen nimmt. Die Türen, längst aus den Angeln gehoben, sind verkeilt. An einer Hausseite findet sich eine kleine Öffnung in Kopfhöhe. Dort steigt er ein, halb steigend, halb kriechend. Auf der anderen Seite landet er in Strohballen. „Ich war hier schon mal vor zwei Jahren“, flüstert Benjamin Seyfang. Es muss ja nicht jeder draußen hören, dass sich drinnen jemand herumtreibt. Und irgendwie verlangt dieses alte Haus auch einen ehrfürchtigen Ton.