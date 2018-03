Fotos unserer Leser So schön ist Stuttgart und die Region im Schnee

Von ktm/dpa/lsw 18. März 2018 - 14:22 Uhr

Den einen freut’s, den anderen eher nicht. Der Schneefall hat für mehrere Unfälle gesorgt und lässt den Frühlingsanfang eisig werden. Schneelandschaften sehen aber einfach schön aus, das zeigen die Bilder unserer Leser.





Stuttgart - Der ein oder andere mag am Sonntagmorgen seinen Augen nicht recht getraut haben, obwohl der Wetterdienst es schon angekündigt hatte. Manche Nachtschwärmer, darunter die Besucher der Langen Nacht der Museen, haben die Rückkehr des Winters schon in der Nacht auf den Sonntag miterlebt.

Nachdem es bereits am Samstag im Osten Deutschlands geschneit hatte und dies insbesondere in Leipzig ein größeres Chaos anrichtete, ist der Schnee nun auch im Südwesten des Landes zurück. Und er wird wohl über den Frühlingsanfang am Dienstag bleiben.

Auch auf den Straßen wurden viele Autofahrer im Südwesten vom neuerlichen Wintereinbruch überrascht. In den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg zählte die Polizei 24 Winterunfälle mit insgesamt sieben Verletzten. Im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Karlsruhe ereigneten sich 26 Verkehrsunfälle, bei einem wurde ein Mensch leicht verletzt. Der Schwerpunkt der Verkehrsunfälle lag im Bereich des Landkreises Calw mit seinen Höhenlagen.

Die schönen Seiten der weißen Schneepracht haben unsere Leser mit der Kamera festgehalten. Sie folgte unserem Aufruf, uns Bilder zu schicken. Einige der Fotos haben wir hier in einer Bildergalerie gesammelt.