1 Die schwangere Prinzessin Eugenie (rechts) mit ihrer Schwester, Prinzessin Beatrice, beim Coronation Big Lunch am Sonntag nach der Krönung. Foto: imago/i Images

Die schwangere Prinzessin Eugenie hat sich auf Instagram mit emotionalen Worten zur Krönungszeremonie geäußert. Einige der geposteten Fotos freuen viele Royal-Fans ganz besonders.









Die schwangere Prinzessin Eugenie (33) hat sich ergriffen zu ihrer Teilnahme an der Zeremonie geäußert. Auf Instagram postete die Tochter von Prinz Andrew am Sonntag eine Bilder-Reihe und schrieb dazu, wie viel ihr die Krönung von König Charles (74) und Königin Camilla (75) bedeute: "Gestern hat mir so viel bedeutet - und ich bin sicher, auch so vielen anderen, die zugeschaut haben. Was für eine magische Feierlichkeit für den König, die Königin, unser Land und das Commonwealth."