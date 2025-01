Fotos aus Phuket und Hinweise von Yeliz: Ist Jimi Blue Ochsenknecht beim Kampf der Realitystars dabei?

1 Jimi Blue Ochsenknecht soll jetzt auch "Reality" machen. Foto: ddp/Geisler/Ronny Heine

Jimi Blue Ochsenknecht will offenbar ins Trash-TV einsteigen, wie seine Ex Yeliz Koc im Dschungelcamp verraten hat. Wird er bald im beliebten Format "Kampf der Realitystars" zu sehen sein?











Jimi Blue Ochsenknecht (33) will offenbar in die Trash-TV-Welt eintauchen. Das hat seine Ex Yeliz Koc (31) im Dschungelcamp verraten. Die Mutter seiner Tochter Snow erklärte im Gespräch mit ihren Mitcampern: "Er fängt jetzt auch an, so ein bisschen Reality zu machen. Er hat jetzt auch gemerkt, er muss was machen." Weiter behauptet die Dschungelcamperin: "Er hat das ganze Jahr kein Unterhalt gezahlt." Doch in welchem Reality-Format könnte der Sohn von Uwe (69) und Natascha Ochsenknecht (60) zu sehen sein?