So schön zeigt sich der Herbst in Stuttgart

6 Eine Frau genießt am Schlossplatz das tolle Wetter. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die Sonne scheint zu Beginn der neuen Woche in Stuttgart um die Wette. Viele Menschen gehen bei herrlichen Temperaturen ins Freie. Wir haben die schönsten Bilder.















Wer seine Sommerklamotten schon tief in den Schrank gepackt hat, der könnte dies aktuell bereuen – denn der Herbst zeigt sich derzeit von seiner besten Seite. Am Montag stieg das Thermometer in Stuttgart auf bis zu 26 Grad – dazu gab es viel Sonnenschein. Die Menschen nutzten das tolle Wetter in Stuttgart und genossen die warmen Temperaturen im Freien. Am Schlossplatz etwa verbrachten viele ihre Mittagspause im Café oder einfach auf einer der Bänke rund um den Springbrunnen.

Der Start in die neue Woche hätte also kaum schöner sein können – doch von langer Dauer ist der goldene Oktober nicht. Bereits am Dienstag schlägt das Wetter ein wenig um. Es wird kühler und Regen ist möglich. Spätestens am Donnerstag macht sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein Tief über dem Atlantik bemerkbar. Die Folge: Es kühlt deutlich ab, nachts kann es sogar wieder Frost geben. „Der Zustrom ungewöhnlich milder Luft wird gestoppt. Tiefausläufer sorgen zeitweise für Regen und einzelne Gewitter“, sagte eine DWD-Meteorologin am Montag in Offenbach.

Aber bis es so weit ist, können die Menschen noch das traumhafte Wetter genießen. Ob Pilze sammeln, eine Radtour oder einfach nur ein Getränk in der Sonne – der Herbst macht so richtig Spaß.

Wir haben für Sie die schönsten Fotos aus Stuttgart in einer Bildergalerie zusammengefasst. Zudem finden Sie unter den Links in diesem Artikel Tipps für tolle Ausflüge in die Natur oder die Stadt.