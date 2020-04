1 Hafthor Björnsson und seine Frau Kelsey Henson erwarten einen Sohn. Foto: lev radin / Shutterstock

Hafthor Björnsson und seine Frau Kelsey Henson erwarten einen Sohn. Das Paar lüftete das Geheimnis um das Geschlecht ihres Nachwuchses auf Instagram.

Hafthor Björnsson (31, "Game of Thrones") teilt in einem Posting auf Instagram mit, dass er Vater eines Sohnes wird. Seine Frau Kelsey Henson (30) hält im ersten Foto des Posts einen schwarzen Luftballon, im Hintergrund hängt ein Banner mit der Aufschrift "Junge oder Mädchen", das erste Wort in Blau, das zweite in Rosa.

Im nächsten Bild lässt "der Berg" den Ballon platzen - es rieseln blaue Konfetti. Die Botschaft ist klar: Björnsson und Henson freuen sich auf einen Sohn.