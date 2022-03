8 Fotograf Wilhelm Betz mit dem früheren Tänzer und heutigen Yafa-Wirt Marijn Rademaker beim Shooting für die Serie „Buntes Stuttgart“. Foto: /Uwe Bogen

Wie queerfreundlich ist Stuttgart? 52 Köpfe zeigen Gesicht für das Anderssein. Zum CSD wird die bunte Vielfalt im Juli im Stadtpalais ausgestellt – mit Porträts von Wilhelm Betz. Ein Besuch beim Fotoshooting für #OutInStuttgart.















Wo ist in Stuttgart der beste Ort für ein Date? Der Vorschlag von Thomas Ott ist äußerst raffiniert. Der Pariser Platz sei optimal dafür, findet er: „Der ist so hässlich, dass man sich in jeden verliebt, der einen da wegbringt.“

Als Experte für Dates ist der Buchhändler bedingt geeignet. Seit 1977 ist der Gründer des schwulen Buchladens Erlkoenig mit seinem „Eternal boyfriend“ (bedeutet: diese Liebe ist für nicht viel weniger als die Ewigkeit bestimmt) liiert, seit 2021 verheiratet. Für das Porträtprojekt „Buntes Stuttgart“ des Fotografen Wilhelm Betz hat der 1957 geborene Lesefan einen Fragebogen erhalten, der – im Sinne der Vielfalt bereits beim Ausfüllen – um ernsthafte und unterhaltsame Antworten gleichermaßen bittet. Als Ott 1982 bei der OB-Wahl in Stuttgart für die schwule Community gegen Amtsinhaber Manfred Rommel kandidierte, kam er mit 0,2 Prozent auf Platz sechs. Es war die Zeit, als man Menschen wie ihm den Handschlag verweigerte, sogar bei der Kandidierendenvorstellung in der Liederhalle.

„Die Porträtierten sind keine Objekte, sondern Beteiligte“

Wie bunt und queerfreundlich Stuttgart für ihn heute ist? „Auffallen“ sei mit dem schwäbischen Naturell kaum passgenau zu vereinbaren, antwortet der Erlkoenig-Inhaber, also seien viele – gerade auch queere Menschen –, immer noch sehr bestrebt, nicht aufzufallen und „normal“ zu wirken. „Weniger Angepasstheit würde Stuttgart noch bunter machen“, findet Thomas Ott. Als „Schwulenikone“ gilt der Buchhändler, der ebenso vor der Kamera von Wilhelm Betz steht wie Youngster der Szene, die nach ihrem Coming-out jetzt richtig Bock haben auf die Diver-City Stuttgart. Für sein Kunstprojekt ist dem Fotografen eines besonders wichtig: „Die Porträtierten sind keine Objekte, sondern Beteiligte.“ Bisher waren seine „Charakterköpfe“ schwarz-weiß, beim „bunten Stuttgart“ ist Farbe Pflicht.

„Im Anderssein liegt ein Reiz“, sagt Fernsehjournalist Markus Pfalzgraf

„Bei meiner Arbeit wurde ich herzlich von der LSBTTIQ-Community aufgenommen“, berichtet Betz. Die menschliche Vielfalt hinsichtlich Liebe, Begehren und Geschlecht lässt sich durch „Buchstabensalate“ niemals komplett ausdrücken. Der Fotograf hat Vertreter von ziemlich vielen verschiedenen „Buchstaben“, also von L bis Q (Lesbian bis Queer), zum Mitmachen gewinnen können. Menschen sind dabei, die nicht ins klassische Mann-Frau-Schema passen, die anders sind und gern dafür Gesicht zeigen, die lesbisch, schwul, bi, trans*, queer, inter, asexuell oder non-binär sind.

„Im Anderssein liegt ein Reiz“, sagt Markus Pfalzgraf, „diesen Reiz will ich nicht missen.“ Der bisherige politische Korrespondent des SWR, der jetzt für die ARD arbeitet und zum Landesvorsitzenden des Deutschen Journalistenverbands gewählt wurde, ist Teil des Fotoprojekts, dessen Vernissage am 19. Juli zum CSD im Stadtpalais gefeiert wird. Auch ein Buch dazu ist geplant. Pfalzgraf engagiert sich im offiziellen queeren Fanclub 1. FC Kaiserslautern. Gerade im Sport gebe es noch viel zu tun, sagt er, „um die letzten Reste von Homophobie und Diskriminierung freizulegen und zu beseitigen“.

Immer wieder wird ein „Regenbogenhaus“ gefordert

Viel hat sich in den letzten Jahren in Richtung Akzeptanz verbessert, darüber sind sich die meisten der 52 Porträtierten einig. Aber noch lange nicht alles sei erreicht. Immer wieder wird ein „Regenbogenhaus“ gefordert, das Schutzraum sei und gleichzeitig Sichtbarkeit ermögliche. Die meisten Porträts hat Betz „sehr harmonisch“ im Künstlertreff von Tom’s Bar im Bohnenviertel gemacht. Vor der Kamera standen: Varieté-Chef Timo Steinhauer, der frühere Erste Solist und heutige Yafa-Wirt Marijn Rademaker, Musicalstar Kevin Tarte, Gesamtmetallpräsident Stefan Wolf, Margarete Voll, Initiatorin der „Wirtschaftsweiber“, Modedesigner Tobias Siewert, Ida Liliom vom Verein Queerdenker (mit zwei e!), Hommage-Wirtin Claudia Jais, Regisseur Ben Hille, Dragqueen Emily Island, Renitenz-Chef Sebastian Weingarten, die Wissenschaftlerin Brigitte Schönberger, Katharina Binder, die mit ihrer Frau zwei Kinder großzieht, Shaked Heller vom Stuttgarter Ballett, der zweimal zum „Tänzer des Jahres“ gewählt wurde, Piano-Legende George Bailey und viele andere.

Im Computerprogramm sind gleichgeschlechtliche Paare nicht vorgesehen

Frauke Ehlers, Führungskraft der Thieme-Gruppe, erinnert sich daran, dass in den Anfangsjahren ihrer Liebe mit Buchhändlerin Susanne Martin im Computerprogramm für die Steuer keine gleichgeschlechtlichen Paare vorgesehen waren. Die Folge war, dass eine der beiden vom Finanzamt als Mann angelegt worden ist. Der Beamte entschuldigte sich dafür. Heute sind die Briefe korrekt mit „Frau und Frau“ adressiert.