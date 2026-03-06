Fotokampagne in Stuttgart: VfB-Profis zeigen Gesicht für Vielfalt und Respekt

Vorurteile abbauen,Vielfalt fördern – darum geht es bei der neuen Fotokampagne der VfB-Stiftung und des Vereins 46Plus zum Weltdownsyndrom-Tag. Die Botschaft ist nicht zu übersehen.
Der VfB Stuttgart mit seiner Stiftung „Brustring der Herzen“ und der Verein 46Plus spielen einen gepflegten Doppelpass. Und das seit drei Jahren. Immer rund um den Welt-Downsyndrom-Tag am 21. März. Für dieses Zusammenspiel braucht es zwei, manchmal auch drei Stars aus der Bundesligamannschaft, ein Mitglied von 46Plus und eine Fotografin.