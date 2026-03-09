Fotografiert von Papa Sussex: Herzogin Meghan teilt neue Aufnahme mit Tochter Lilibet

Herzogin Meghan hat es sich zur Tradition gemacht, den Internationalen Frauentag mit Beiträgen zu würdigen. In diesem Jahr postete sie ein Bild, das sie gemeinsam mit ihrer Tochter Lilibet am Meer zeigt. Festgehalten hat die Aufnahme ein ganz besonderer Fotograf.

Herzogin Meghan (44) hat zum Internationalen Frauentag ein neues Foto von sich und Tochter Prinzessin Lilibet (4) auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. Das Motiv wurde von keinem Geringeren als Prinz Harry (41) höchstpersönlich aufgenommen.

"Für die Frau, die sie eines Tages sein wird..." Auf dem Foto sind Meghan und Lilibet von hinten zu sehen. Sie sitzen auf Steinen mit Blick auf Strand und Meer. Die Herzogin hat den Arm um ihre Tochter gelegt und drückt ihr einen Kuss auf die Stirn. "Für die Frau, die sie eines Tages sein wird... Alles Gute zum Internationalen Frauentag", schrieb die 44-Jährige dazu. Anschließend fügte sie hinzu, dass das Foto von "Papa Sussex" aufgenommen wurde, womit Harry, der Herzog von Sussex, gemeint ist.

2025 postete Meghan ein Bild von Lilibet und Harry

Auch vor einem Jahr teilte sie auf Instagram ein bis dahin unveröffentlichtes Foto von Prinzessin Lilibet, das die Kleine an Bord eines Bootes in den Armen ihres Vaters zeigte. Weiter teilte Meghan Bilder von sich mit ihrer Mutter und ein Pärchenbild am Strand. "Wir feiern die starken Frauen um uns herum und die Mädchen mit Träumen, die zu visionären Frauen heranwachsen werden. Außerdem danken wir all jenen, die uns jeden Tag unterstützen", schrieb sie zu den Aufnahmen.

2024 feierte Meghan den Tag, indem sie an einer Podiumsdiskussion beim SXSW in Austin, Texas teilnahm. Unter dem Titel "Barrieren überwinden, Narrative gestalten: Wie Frauen vor und hinter der Kamera führen" waren auch weitere bekannte Frauen wie Schauspielerin Brooke Shields und Autorin Nancy Wang Yuen zu Gast.