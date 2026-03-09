Fotografiert von Papa Sussex: Herzogin Meghan teilt neue Aufnahme mit Tochter Lilibet

Herzogin Meghan hat es sich zur Tradition gemacht, den Internationalen Frauentag mit Beiträgen zu würdigen. In diesem Jahr postete sie ein Bild, das sie gemeinsam mit ihrer Tochter Lilibet am Meer zeigt. Festgehalten hat die Aufnahme ein ganz besonderer Fotograf.
Herzogin Meghan (44) hat zum Internationalen Frauentag ein neues Foto von sich und Tochter Prinzessin Lilibet (4) auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. Das Motiv wurde von keinem Geringeren als Prinz Harry (41) höchstpersönlich aufgenommen.