Fotograf aus Waiblingen: „Ich möchte stets an die Grenzen gehen“

1 Ein Sinnbild für Dynamik und Explosivität: Per Luftgewehr durchschossene Rose, vom Waiblinger Fotodesigner Peter Oppenländer mit Highspeed-Kamera aufgenommen. Foto: Peter Oppenländer

Der Waiblinger Werbefotograf Peter Oppenländer gehört weltweit zu den besten seiner Branche. Er ist immer auf der Suche nach der besonderen Aufnahme. Jetzt stellt er in Kernen einige seiner Werke aus. Wer steckt hinter den faszinierenden Motiven?











Wusch!!! Was für eine Dynamik, was für eine Geschwindigkeit, welche Power, was für eine Explosivität steckt in dieser Momentaufnahme, in diesem merkwürdigen Anblick: eine Rose in Orange, mit voller Rasanz durchlöchert, sodass die inneren Teile der Blume nach rechts katapultiert werden. Ein Foto voller Tempo – und genau das war es, was der Auftraggeber gewünscht und der Waiblinger Fotograf Peter Oppenländer umgesetzt hat.