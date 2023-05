17 Auch der große Musikproduzent Quincy Jones trat 2017 vor Steinheißers Linse. Foto: Wolf-Peter Steinheißer

Wolf-Peter Steinheißer Fotos von Musikern erinnern an viele denkwürdige Stuttgarter Live-Momente. Mit einer Ausstellung in der Galerie Kunstbezirk feiert der Jazzclub Bix sein 15-Jahr-Jubiläum nach.









Musiker aus aller Welt preisen gerne die Atmosphäre im Bix, wenn sie dort auf der Bühne stehen – der 2006 eröffnete Stuttgarter Club hat seinen Platz auf der Weltkarte des Jazz. Von Anfang an dabei war der Ludwigsburger Fotograf Wolf-Peter Steinheißer. Er hat unzählige Konzerte festgehalten, Esperanza Spalding, Nils Petter Molvaer und Ginger Baker fotografiert. Anlässlich des 15. Bix-Geburtstags sind nun rund 80 von Steinheißers Fotos in der benachbarten Galerie Kunstbezirk zu sehen. „Ich habe um die 570 000 Aufnahmen gemacht“, sagt er, „und in einem zweijährigen Prozess die besten für die Ausstellung und den Bildband ausgewählt.“