Fotoausstellung: Faszinierende Sportfotos im Wernauer Quadrium

„2 x 26 – Faszination Sport“: Benjamin Lau und Tom Weller stellen von diesem Mittwoch an in Wernau aus.
Sport ist Emotion, Sport ist Bewegung – auf guter Sportfotografie wird das festgehalten. Zwei der Besten dieser Zunft, Benjamin Lau und Tom Weller, haben die Ausstellung „2 x 26 – Faszination Sport“ zusammengestellt, für die sie eben jeweils 26 ihrer besten Werke ausgesucht haben – was nach eigener Aussage gar nicht so einfach war. Die Ausstellung, so ist das Konzept, wandert durch die Sportregion Stuttgart. Nach der Eröffnung Ende Januar in Filderstadt und den Stationen Sersheim und Oberriexingen ist sie nun von diesem Mittwoch, 13. Mai, bis zum 5. Juni 2026 im Quadrium in Wernau zu sehen.