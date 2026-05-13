Fotoausstellung: Faszinierende Sportfotos im Wernauer Quadrium

„2 x 26 – Faszination Sport“: Benjamin Lau und Tom Weller stellen von diesem Mittwoch an in Wernau aus.

Sport ist Emotion, Sport ist Bewegung – auf guter Sportfotografie wird das festgehalten. Zwei der Besten dieser Zunft, Benjamin Lau und Tom Weller, haben die Ausstellung „2 x 26 – Faszination Sport“ zusammengestellt, für die sie eben jeweils 26 ihrer besten Werke ausgesucht haben – was nach eigener Aussage gar nicht so einfach war. Die Ausstellung, so ist das Konzept, wandert durch die Sportregion Stuttgart. Nach der Eröffnung Ende Januar in Filderstadt und den Stationen Sersheim und Oberriexingen ist sie nun von diesem Mittwoch, 13. Mai, bis zum 5. Juni 2026 im Quadrium in Wernau zu sehen.

Fotos auch in der Eßlinger Zeitung Lau und Weller kennen sich schon lange, ihr Weg zur Sportfotografie war aber unterschiedlich. Der 1978 geborene Lau, der mit seiner Familie in Großbettlingen lebt, hat sehr viele Sportarten selbst aktiv ausgeübt. Deshalb gibt es für ihn keine Sportart, die ihn nicht auch aus fotografischer Sicht faszinieren würde. Seine Schwerpunkte waren zunächst Tischtennis, Handball und Leichtathletik – zu seiner Lieblingssportart aus fotografischer Sicht entwickelte sich jedoch Wasserball. Vor allem davon sind seit vielen Jahren auch regelmäßig Fotos von ihm in der Eßlinger Zeitung zu sehen.

Weller, 1999 in Filderstadt geboren, hat Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover studiert und fotografiert bei internationalen Großereignissen wie Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, unter anderem für die Deutsche Presse-Agentur. Er ist Geschäftsführer der 24passion Media GmbH. Beide wurden mit etlichen Preisen ausgezeichnet.

Die Vernissage der Ausstellung ist an diesem Mittwoch um 19 Uhr.