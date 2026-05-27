Fotoausstellung: Die besten Fotos der Welt

In der Stadthalle Balingen sind die weltbesten Pressebilder aus dem Jahr 2025 zu sehen. Sie dokumentieren Kriege, Krisen, Klimawandel, Protest – aber auch menschliche Geschichten.
Es ist der wichtigste Preis für dokumentarische Fotografie. Deshalb bewerben sich immer Zehntausende Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt, wenn der World Press Photo Contest wieder ausgeschrieben wird. Die Ausstellung der diesjährigen Gewinner macht derzeit Station in der Stadthalle Balingen und gibt Einblicke in aktuelle Themen wie Klimawandel, Migration oder Protest, aber es gibt auch ganz menschliche Geschichten.