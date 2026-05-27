Fotoausstellung: Die besten Fotos der Welt

Seniorin trifft Roboter

Auch Paula Hornickel aus Berlin gehört zu den Gewinnern. Sie hat im Rahmen eines Studienprojekts eine Begegnung zwischen einer Seniorin und einem Roboter fotografiert. Eine der Preisträgerinnen aus Afrika ist Chantal Pinzi, die eine junge Marokkanerin fotografiert hat, die ihren wilden Hengst gezähmt und ihm die traditionelle marokkanische Reitkunst Tbourida beigebracht hat, eine Unesco-prämierte Kunst, die lange Männern vorbehalten war. Heute kämpfen immer mehr Reiterinnen für ihren Platz im marokkanischen Kulturerbe. Die Ausstellung in Balingen ist Teil der weltweiten Tournee der World Press Photo Foundation – und ist derzeit auch in Hamburg zu sehen.