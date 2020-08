1 Rebel Wilson will ihr Traumgewicht bis Ende des Jahres erreichen. Foto: Andrea Raffin/shutterstock.com

Rebel Wilson hat ein Zwischenfazit zu ihrem selbst auferlegten "Gesundheitsjahr" gezogen. Ihr Traumgewicht hat sie noch nicht ganz erreicht.

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (40, "Pitch Perfect") hat in einem Instagram-Post ein Zwischenfazit zu ihrem Abnehmprogramm im Rahmen ihres "Gesunheitsjahres" gezogen. "Danke euch allen für die ganze Unterstützung auf meiner 'Gesundheitsjahr'-Reise", schreibt Wilson. "Als ich gestern Abend zu den Süßigkeiten greifen wollte, konnte ich mich noch davon abhalten und nahm mir lieber eine Flasche Wasser", erklärt die hochmotivierte Schauspielerin, die am Ende auch verrät, ob sie ihr Wunschgewicht bereits erreicht hat.

"8 Kilogramm brauche ich noch zu meinem Ziel - Ich hoffe, ich erreiche es am Ende des Jahres." Bereits im Mai dieses Jahres hatte die Schauspielerin verraten, dass ihr Traumgewicht bei 75 kg liegt. Zu dem neuesten Posting veröffentlichte die Schauspielerin einen weiteren Fotobeweis für ihren Abnehmerfolg: In einem blauen, hautengen Wickelkleid von Alex Evenings posiert sie für die Kamera. Ihren Look machte sie mit einem glamourösen Make-up und ihren leicht gewellten Haaren perfekt.