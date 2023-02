2 Aus rechtlichen Gründen ist das Fahndungsfoto des Vermissten in der Fotostrecke eingebettet. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Seit Mittwochvormittag wird ein Esslinger Senior vermisst. Der 86-Jährige war zu einer Untersuchung im Krankenhaus Bad Cannstatt und ist seit 10.45 Uhr verschwunden. Die Polizei fahndet mit Foto nach ihm.















Link kopiert



Die Polizei sucht seit Mittwochvormittag nach dem 86-jährigen Klaus Dieter Franck. Wie ein Sprecher mitteilte, war der Senior, der in Esslingen wohnt, zu einer Untersuchung in Stuttgart im Krankenhaus Bad Cannstatt im Prießnitzweg. Von dort verschwand er gegen 10.45 Uhr. Der an Demenz erkrankte Mann ist etwa 1,70 Meter groß und wird als schlank beschrieben.

Er hat graue Haare und einen Vollbart, bekleidet war er mit einer grünen Jacke, einer grauschwarzen Jogginghose sowie einem braun-gestreiften Schal. Der Vermisste dürfte eine schwarze Herrentasche mit sich führen. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bis zum Nachmittag ergebnislos. Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 399 00 bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zu melden.