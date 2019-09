1 Prinz Harry feiert seinen 35. Geburtstag Foto: imago images / PA Images

Prinz Harry feiert seinen 35. Geburtstag und alle Royals gratulieren. Besonders rührend ist der Gruß von Ehefrau Meghan mit Baby Archie.

Prinz Harry feiert am heutigen Sonntag (15.9.) seinen 35. Geburtstag und die gesamte Royal Family gratuliert ihm - auch auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen.

Als Erste meldete sich seine Großmutter, die britische Königin, um kurz nach Mitternacht zu Wort. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag dem Herzog von Sussex - heute 35!", war auf dem Account der "Royal Family" kurz und knapp zu lesen. Illustriert wurden die Glückwünsche mit einem Party-Emoji und einem Foto, auf dem sich Queen Elizabeth II. (93) und ihr Enkelsohn liebevoll anstrahlen.

Kurzer Gruß vom Bruder

Auch die öffentlichen Geburtstagsgrüße von Prinz Harrys älterem Bruder, Prinz William (37), sind längst eingetrudelt. Via Instagram postete dieser auf dem "Kensington Palace"-Account von ihm, seiner Ehefrau Herzogin Kate (37) und den gemeinsamen drei Kindern Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1): "Ich wünsche dem Herzog von Sussex alles Gute zum heutigen Geburtstag!" Den eher nüchternen Worten fügte er immerhin ein Törtchen-Emoji mit Kerze hinzu - und ein Foto, auf dem sich auch die beiden Brüder liebevoll anstrahlen.

Ein Törtchen-Emoji vom Papa

Prinz Charles (70), britischer Thronfolger und Vater von Prinz Harry und Prinz William, gratulierte seinem Zweitgeborenen ebenfalls zum Wiegenfest. "Ich wünsche dem Herzog von Sussex, der heute 35 Jahre alt wird, alles Gute zum Geburtstag!", ließ er auf dem Twitter-Account "Clarence House" von sich und seiner Ehefrau, Herzogin Camilla (72), immerhin minimal wortreicher verlauten. Außerdem gab es ein Törtchen-Emoji mit drei Kerzen sowie drei schöne, gemeinsame Fotos.

Herzogin Meghan und Baby Archie

Richtig herzlich wurde es dann aber auf Prinz Harrys eigenem Instagram-Account. Denn seine Ehefrau, mit der er "Sussex Royal" teilt, hatte eine liebevoll zusammengestellte Foto-Collage veröffentlicht. Auf den neun Bildern sind unterschiedliche Stationen in Harrys Leben festgehalten. Darunter: Baby Harry im Arm seiner Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), Prinz Harry bei der Einschulung, beim Militär oder bei der Charity-Arbeit in Afrika. Zu sehen ist er aber auch mit seinem heißgeliebten Großvater, Prinz Philip (98). Ein Hochzeitsfoto und eines von der Taufe von Baby Archie runden die Sammlung ab.

"Ich wünsche Seiner Königlichen Hoheit Prinz Harry, dem Herzog von Sussex, alles Gute zum Geburtstag!" - Dieser offiziellen Textpassage fügte Herzogin Meghan eine sehr persönliche hinzu: "Dein Engagement für die Anliegen, für die du dich so sehr interessierst, inspiriert mich jeden Tag. Du bist der beste Ehemann und der wunderbarste Vater für unseren Sohn. Wir lieben dich!", schrieb sie mit einem roten Herz versehen und wünschte ihm außerdem den "glücklichsten Geburtstag".

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind seit Mai 2018 verheiratet, am 6. Mai 2019 kam mit Archie ihr erstes Kind zur Welt. Prinz Harry selbst wurde am 15. September 1984 in London geboren. Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana. Die beiden waren offiziell von 1981 bis 1996 verheiratet. Diana starb am 31. August 1997 nach einem Autounfall in Paris.