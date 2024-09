Foto-Ausstellung in Leinfelden: Vom Schlimmsten, was einer Mutter passieren kann

Vom Schlimmsten, was einer Mutter passieren kann

Foto-Ausstellung in Leinfelden

1 Olga Tertychna freut sich, dass die Fotos nun in Leinfelden zu sehen sind. Foto: Natalie Kanter

Eine Foto-Ausstellung in Leinfelden zeigt Mütter gefallener Soldaten aus der ukrainischen Partnerstadt Poltawa. Es sind starke, selbstbewusste Aufnahmen.











Ihr Verlust ist den meisten Frauen nicht anzusehen. Die 19 Porträts, die noch bis zum 6. Oktober im VHS-Foyer am Neuen Markt in Leinfelden zu sehen sind, zeigen starke, selbstbewusste Frauen aus der ukrainischen Partnerstadt Poltawa. Die Frauen scheinen mitten im Leben zu stehen, obwohl sie das Schlimmste erlebt haben, was einer Mutter passieren kann: Jede von ihnen hat ein Kind verloren. Ihre Söhne haben die Ukraine im russischen Angriffskrieg verteidigt und haben dies mit dem Leben bezahlt.