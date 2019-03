Kid Rock beim Golfen mit Donald Trump: "Was für ein großartiger Mann"

1 Kid Rock steht öffentlich hinter US-Präsident Donald Trump Foto: Dan Harr/AdMedia/ImageCollect

Kaum Promis bekennen sich öffentlich zu Donald Trump. Musiker Kid Rock war nun mit ihm beim Golfen und schwärmt in den höchsten Tönen über den US-Präsidenten.

US-Präsident Donald Trump (72) erhält kaum Unterstützung von US-Promis. Doch die Zuneigung von Musiker Kid Rock (48, "All Summer Long") ist ihm sicher. Die beiden waren am Wochenende zusammen golfen, wie ein Foto auf dem Twitter-Account von Kid Rock beweist. Darauf trägt Kid Rock eine Hose im Stil der US-Flagge. Ein Hosenbein weist die Sterne auf, das andere die Streifen. Trump trägt eine rote Kappe auf der "USA" steht. Beide Männer grinsen in die Kamera. Im Kommentar ist der Rocker voll des Lobes für den mächtigsten Mann der Welt.

Diesen Hit von Kid Rock kennt wohl jeder: Hier gibt es "All Summer Long"

Kid Rock schwärmt von dem wunderbaren Tag, den sie auf dem Golfplatz verbracht haben. Über Trump twittert er zudem: "Was für ein großartiger Mann, so bodenständig und es ist so lustig mit ihm!!" Der Tweet kann etliche "Gefällt mir"-Angaben verbuchen. Doch auch Kritik ist darunter zu finden. Schauspielerin Rosanna Arquette (59, "Pulp Fiction") etwa schreibt dazu: "Ist das, wie du jetzt Aufmerksamkeit erregst? Denn du verkaufst sicher keine Platten."