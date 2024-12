Foto auf Instagram zum Jubiläum: Fröhlicher Jahrestag für uns: Elton John feiert Ehe-Meilenstein

Elton John (77) und David Furnish (62) feiern einen Meilenstein ihrer Ehe. Seit zehn Jahren sind der englische Superstar und der kanadische Filmproduzent nun schon verheiratet. Zum Jubiläum feiern sich die beiden selbst. Bei Instagram veröffentlichten sie auf ihren Accounts ein gemeinsames Posting. Einen "fröhlichen Jahrestag für uns" wünschen sie sich darin schlicht. Dazu ein Herz-Emoji und eine Rakete - eine Anspielung auf Elton Johns Signature-Hit "Rocket Man".

Auf dem dazugehörigen Bild strahlen die Jubilare in die Kamera. Aufgenommen wurde das Foto offenbar in wärmeren Gefilden. Beide tragen eine Sonnenbrille, David Furnish ein kurzärmeliges Shirt.

Geheiratet am Jahrestag ihrer eingetragenen Partnerschaft

Elton John und David Furnish hatten am 21. Dezember 2014 in ihrem Anwesen in Windsor geheiratet. Der Termin war kein Zufall. Denn exakt neun Jahre vorher, am 21. Dezember 2005, waren die beiden eine eingetragene Partnerschaft eingegangen. An diesem Datum war dies in Großbritannien erstmals rechtlich möglich. Neun Jahre später konnten sie die eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln.

Kennengelernt hatten sich Elton John und David Furnish 1993 auf der Party eines gemeinsamen Freundes. Schon einen Tag später gingen sie auf ihr erstes gemeinsames Date. Im Mai 2005 hielt John im Rahmen einer Dinner-Party mit Familie und Freunden um die Hand seines Partners an.

Ebenfalls in einem Dezember, nämlich am 25. des Jahres 2010, kam ihr gemeinsamer Sohn Zachary zur Welt. Im Januar 2013 folgte Elijah, den dieselbe Leihmutter wie bei Zachary ausgetragen hatte.