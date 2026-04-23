Erster Dinosaurier in Rheinland-Pfalz nachgewiesen

Ein Hangrutsch, ein Sensationsfund: Wie Forscher in Rheinland-Pfalz auf Zähne und Krallen eines Dinos stießen. Und was im Dinosaurierpark Teufelsschlucht in Ernzen zu sehen ist.

In der Südeifel haben Forscher erstmals einen Dinosaurier in Rheinland-Pfalz nachgewiesen. In einer mehr als 200 Millionen Jahre alten Gesteinslage seien drei Zähne, zwei Fußkrallen und ein Zehenknochen von einem Raubsaurier entdeckt worden, der zu den ältesten Vertretern dieser Tiere in Deutschland gehöre, teilte die Paläontologin Lea Numberger-Thuy vom Dinosaurierpark Teufelsschlucht in Ernzen mit.

Der Fund sei unweit des Parks nahe der Irreler Wasserfälle gelungen. Man habe im Herbst 2024 am Steilufer der Prüm eine lokal begrenzte Gesteinsschicht entdeckt, die vollgepackt mit Knochen und Zähnen von ausgestorbenen Tieren gewesen sei. Darunter waren demnach auch die Fossilien des Eifel-Dinos.

Unsere Empfehlung für Sie 155 Millionen Jahre Sauropode Neue Art der Langhalssaurier im Süden Chiles entdeckt Ein Schafhirte entdeckt in Patagonien einen Dino-Riesen. Warum der Bicharracosaurus dionidei für die Forschung auf der Südhalbkugel so besonders ist.

203 Millionen Jahre alte Skelettteile

„Wir konnten nachweisen, dass die Reste zu einem mittelgroßen Raubsaurier gehören, aufgrund der Form der erhaltenen Zähne wahrscheinlich der Gattung Lophostropheus, die bis dato nur durch ein Teilskelett aus der Oberen Trias von Nordfrankreich bekannt war“, sagte Numberger-Thuy. Der Fund ist gerade in der Fachzeitschrift „Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie“ wissenschaftlich beschrieben worden.

Das originale Fossil eines Zahns eines Raubsauriers (Theropoda) liegt in einem Glaskästchen. Foto: Harald Tittel/dpa

Der zweibeinige Lophostropheus war rund vier Meter lang. Die Funde konnten anhand von fossilen Pollen und Sporen auf ein Alter von 203 Millionen Jahren datiert werden. Aus dieser Zeit seien weltweit nur eine Handvoll Dinosaurier bekannt, hieß es.

„Der erste Dinosaurierfund in unserem Land ist ein wissenschaftlicher Meilenstein und fügt unserer langen Geschichte eine weitere spannende Facette hinzu“, erklärte der für Erdgeschichte zuständige SPD-Innenminister Michael Ebling. „Es ist faszinierend, dass bereits vor über 200 Millionen Jahren riesige Lebewesen den Boden des heutigen Rheinland-Pfalz bevölkert haben.“

Dass die Forscher des Dinosaurierparks diese Entdeckung machen konnten, haben sie nach eigener Aussage den Fluten und Starkregenereignissen der vergangenen Jahre zu verdanken. Seit der Hochwasserkatastrophe 2021 seien die Uferböschungen der Prüm ständigen Veränderungen unterworfen, hieß es.

Ein original Fossil (Zehenglied) eines Raubsauriers (Theropoda) liegt unter Glas. Foto: Harald Tittel/dpa

Ein glücklicher Hangrutsch

Nach einem Hangrutsch stießen die Forscher demnach auf ein „Bonebed“, eine Gesteinsschicht voller Fossilien: Sie bargen 300 Kilogramm per Hand, bevor kurz darauf ein weiterer Hangrutsch den Aufschluss bereits wieder zerstört hatte, wie der Park mitteilte.

Bei der Durchsicht mehrerer Tausend Fossilien sei den Forschern ein deutlich größerer, klingenförmiger Zahn in die Hände gefallen. „Als ich die gezackte Schneidekante dieses Zahns bei der näheren Untersuchung sah, war mir sofort klar: Das ist etwas Besonderes“, berichtet Numberger-Thuy. Es folgte mehr.

„Dass dieser Sensationsfund ausgerechnet vor den Toren des Dinosaurierparks Teufelsschlucht gelang, ist ein unwahrscheinlicher Glücksfall“, konstatierte Bruno Zwank, Geschäftsführer der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH und Leiter des Dinosaurierparks.

Lea Numberger-Thuy, Paläontologin des Dinosaurierparks in Ernzen (Eifel), untersucht mit einer Lupe ein Fossil eines Zehenglieds eines Raubsauriers (Theropoda). Foto: Harald Tittel/dpa

Lebensechtes Modell wird im Dino-Park ausgestellt

Seit ein paar Jahren wird in dem Park Erdgeschichte auch aktiv erforscht. Es gibt es eine Kooperation mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, dem Naturhistorischen Museum Mainz und dem Nationalmuseum für Naturgeschichte Luxemburg, um Fossilien in der Südeifel systematisch zu untersuchen.

Eine erstmals gezeigte lebensgroße Rekonstruktionen eines etwa vier Meter langen Raubsauriers stehen im Dinosaurierpark in Ernzen (Eifel). Foto: Harald Tittel/dpa

Im August 2025 machte der Park mit der Entdeckung des bisher ältesten Flugsauriers Deutschlands Schlagzeilen. Dieser lebte vor etwa 210 Millionen Jahren in der Südeifel, wie ein Fund von drei Zähnen belegte.

Der Eifeler Raubsaurier ist ab sofort im Dinosaurierpark als lebensechtes Modell zu bestaunen. An jedem letzten Sonntag des Monats werden zu bestimmten Zeiten die Original-Fossilien gezeigt, wie der Park mitteilte.