Erster Dinosaurier in Rheinland-Pfalz nachgewiesen

Ein Hangrutsch, ein Sensationsfund: Wie Forscher in Rheinland-Pfalz auf Zähne und Krallen eines Dinos stießen. Und was im Dinosaurierpark Teufelsschlucht in Ernzen zu sehen ist.
In der Südeifel haben Forscher erstmals einen Dinosaurier in Rheinland-Pfalz nachgewiesen. In einer mehr als 200 Millionen Jahre alten Gesteinslage seien drei Zähne, zwei Fußkrallen und ein Zehenknochen von einem Raubsaurier entdeckt worden, der zu den ältesten Vertretern dieser Tiere in Deutschland gehöre, teilte die Paläontologin Lea Numberger-Thuy vom Dinosaurierpark Teufelsschlucht in Ernzen mit.