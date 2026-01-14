Fossile Energieträger: So groß ist der Anteil an Gas- und Ölheizungen in Stuttgart und der Region

Das Heizen mit Gas und Öl wird teurer. Entsprechende Analgen sind auch im Südwesten noch weit verbreitet. Wie groß ist ihr Anteil in Stuttgart und der Region?
Das Heizen mit Gas oder Öl wird teurer: Zum Jahreswechsel ist der CO₂-Preis für die fossilen Brennstoffe – zu denen neben Öl und Gas auch noch Kohle zählt – von 55 auf bis zu 65 Euro pro Tonne. Das dürften Verbraucher auf ihrer Rechnung bemerken. Noch einmal deutlich teurer dürfte es mit dem neuen europäischen Emissionshandelssystems (ETS-2) werden, mit dem auch Verkehr und Gebäude unter den EU-Emissionshandel fallen. Der Start wurde aber erst einmal auf 2028 verschoben.