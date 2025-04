Fossil aus dem Kreis Esslingen: Der späte Ruhm eines Sauriers – „Eine Weltsensation“

Wieso schreibt die „New York Times“ über ein Fossil aus dem Kreis Esslingen? Zumal es für die Öffentlichkeit unzugänglich im Magazin des Urweltmuseums Hauff in Holzmaden lagert. Die ungewöhnliche Geschichte eines seltenen Fundes, der sogar zweimal unter der Erde lag.

Sie sahen aus, wie das Loch-Ness-Monster häufig dargestellt wird: Ein langer Hals, spitze Zähne und seitliche Flossen wie bei einer Meeresschildkröte: Plesiosaurier. Ein besonderes Fossil dieser Art, das im Magazin des Urweltmuseums Holzmaden versteckt vor den Augen der Öffentlichkeit lagert, erlangte jetzt weltweit Beachtung. Kürzlich berichteten die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und sogar die „New York Times“ über das Fossil.

Wie kommt das? Zumal das Fossil kein neuer Fund ist, sondern bereits im Jahr 1940 in einem einstigen Steinbruch im Staatswald von Kirchheim entdeckt wurde. Angefangen hat laut Franziska Hauff alles mit Corona, nahm dann seinen Lauf mit einem ambitionierten Doktoranden aus Schweden und endet mit einem der besterhaltenen Plesiosaurus-Fossilien der Welt.

Lesen Sie auch

Mammutprojekt während der Coronapandemie

„Während der Coronazeit waren wir vom Besucherstrom abgeschnitten und die Anfragen nach Fossilien sind eingeschlafen“, sagt die Geologin, die in vierter Generation gemeinsam mit ihrem Bruder Bernhard Hauff das gleichnamige Naturkundemuseum leitet. Es sei eine Möglichkeit gewesen, sich für ein besonderes Projekt Zeit zunehmen. Ihr Vater, Rolf Bernhard Hauff, der das Museum damals noch leitete, hatte laut der Tochter die Idee, sich des Plesiosaurus’ anzunehmen. Das sei in diversen Kisten und Steinplatten verstaut gewesen – mal gut, mal weniger gut beschriftet. Gemeinsam mit dem Werkstattleiter Klaus Nilkens, dem „ absoluten Top-Präparator“, wie Franziska Hauff ihn nennt, habe man im ersten Schritt versucht, die Teile des versteinerten Sauriers Stück für Stück an die richtige Stelle zu legen. „Wie bei einem großen Puzzle“, sagt Hauff.

Selbst die Haut ist noch sichtbar. Foto: Urweltmuseum Hauff/Klaus Nilkens

Das Fossil wurde im Zweiten Weltkrieg wieder vergraben

Keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass die brüchige Gesteinsschicht, in der der Saurier gefunden wurde, 175 bis 199 Millionen Jahre alt ist. Diese Schicht trägt die fast prosaische Bezeichnung „Schwarzer Jura“. Durch Druck in Verbindung mit Sauerstoffmangel im Schiefergestein eingeschlossen, wurde das Fossil dort konserviert. Aber kaum entdeckt, wanderte es auch schon wieder unter die Erde. Offenbar sind laut einem handschriftlichen Vermerk auf einer der größeren Schieferplatten manche der Steintafeln nach der Entdeckung im Jahr 1940 im Garten der Familie Hauff vergraben worden – zum Schutz vor den Widrigkeiten des Zweiten Weltkrieges.

Ein ähnlicher Plesiosaurier ist im Naturkundemuseum in Stuttgart

Erst 2020 war es dann so weit, und die akribische Freilegung des Fossils begann. Während der Arbeit habe es schnell die erste freudige Überraschung gegeben: Der Saurier ist ziemlich vollständig. „Bis jetzt stecken mehr als 1000 Stunden Präparationszeit in dem Fossil“, berichtet Franziska Hauff. Fertig sei das etwa drei Meter lange Saurierskelett aber noch immer nicht ganz. „Die Präparation war richtig schwierig“, sagt Hauff, „ein großer Teil des Körpers war in einer Steinmutter eingeschlossen.“ Aber gelohnt habe sich die Mühe allemal, denn der Stein hat sogar Gewebe konserviert. „Leider konnte das nicht erhalten werden“, sagt Hauff.

Hier kommt nun der Doktorand aus Schweden ins Spiel: Das Gewebe wurde Miguel Marx an die Universität Lund geschickt, der es für seine Doktorarbeit analysierte. Marx identifizierte das Fossil als subadultes Individuum der Art Plesiopterys wildi und bestätigte damit die Existenz dieser Spezies. Das bisher einzige andere Exemplar – der Holotypus – ist ein Jungtier, das im Naturkundemuseum in Stuttgart ausgestellt wird.

Museumsleiterin Franziska Hauff vor dem Fossil eines Ichthyosaurus Foto: Ines Rudel/Archiv

Auf den jungen Forscher sei es auch zurückzuführen, dass es seine Entdeckung in eine der einflussreichsten amerikanischen Zeitungen geschafft hat. „Der ist gut hinterher“, sagt Hauff über Marx, der sich offenbar sehr dafür einsetzte, dass seine Publikation verbreitet wurde. Aber die Beachtung verdiene das Fossil auf jeden Fall: „Es ist eine Weltsensation, wenn man uns fragt“, sagt die Museumsleiterin. Insgesamt gebe es weltweit nur 13 vollständige Plesiosaurier. Neben der riesigen Seelilienkolonie, die ebenfalls zu den Beständen des Museums Hauff gehört – die größte, die weltweit existiert – sei der Plesiosaurier eines der wertvollsten Stücke mit einem immensen ideellen, wissenschaftlichen und – bedenkt man die Seltenheit und die Arbeitsstunden, die für die Präparation nötig waren – monetären Wert.

Fossil kann leider nicht besichtigt werden

Leider kommen Besucher vorerst nicht in den Genuss, den Plesiosaurier sehen zu dürfen. „In unserem Magazin sind leider keine Besuche möglich“, sagt Hauff. Zudem fehle bislang der geeignete Platz im Museum, um dieses einmalige Stück auszustellen.

Das Urweltmuseum in Holzmaden

Öffnungszeiten

Von Dienstag bis Sonntag ist das Urweltmuseum in Holzmaden (Aichelberger Straße 90) von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene bezahlen acht Euro für den Eintritt, für Kinder ab sechs Jahren sowie für Schüler sind es fünf Euro und für Kinder ab drei Jahren drei Euro.

Neues für Kinder

Derzeit wird in dem Museum an einer Werkstatt für Kinder gearbeitet, wo schon bald – voraussichtlich Ende Mai – Kinder selbst Fossilien präparieren können. Allgemein möchte sich das Museum stärker auf die Zielgruppe Familien mit Kindern ausrichten. Dazu soll beispielsweise ein neues Maskottchen Einzug ins Museum halten: Dr. Hauff wird in Zukunft mit Quizfragen das Wissen der kleinen Dino-Fans testen.

Online

Informationen zur Anfahrt und über die Geschichte gibt es online unter www.urweltmuseum.de