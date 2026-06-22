Bei einem Forum zum Wildtierschutz in London sind Emma Watson, Benedict Cumberbatch und Prinz William gemeinsam aufgetreten. Watson nutzte die Gelegenheit für eine Anekdote aus ihrer "Harry Potter"-Zeit - und gestand einen kuriosen Irrtum mit vermeintlichen Paparazzi.
An diesem Montag sind die britischen Schauspielstars Emma Watson (36) und Benedict Cumberbatch (49) mit Prinz William (44) bei einer Veranstaltung in der britischen Hauptstadt zusammengekommen. Anlass war ein Business-Forum der Initiative United for Wildlife, die zur Royal Foundation gehört.