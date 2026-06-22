Bei einem Forum zum Wildtierschutz in London sind Emma Watson, Benedict Cumberbatch und Prinz William gemeinsam aufgetreten. Watson nutzte die Gelegenheit für eine Anekdote aus ihrer "Harry Potter"-Zeit - und gestand einen kuriosen Irrtum mit vermeintlichen Paparazzi.

An diesem Montag sind die britischen Schauspielstars Emma Watson (36) und Benedict Cumberbatch (49) mit Prinz William (44) bei einer Veranstaltung in der britischen Hauptstadt zusammengekommen. Anlass war ein Business-Forum der Initiative United for Wildlife, die zur Royal Foundation gehört.

Das Treffen fand im Rahmen der London Climate Action Week statt, die noch bis zum 28. Juni läuft. In einem Instagram-Post hieß es zur Veranstaltung: "Am 22. Juni kommen weltweit führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Finanzen, Verkehr und Technologie zusammen, um auf ein Jahrzehnt des Engagements zurückzublicken und die Zukunft des Kampfes gegen den illegalen Handel mit Wildtieren mitzugestalten." Neben den Schauspielern und dem Thronfolger waren weitere prominente Gäste vor Ort. Mit dabei waren unter anderem die Moderatorin June Sarpong sowie der frühere US-Vizepräsident Al Gore.

United for Wildlife wurde 2013 von Prinz William und der Royal Foundation ins Leben gerufen. Die Organisation engagiert sich weltweit gegen Umweltkriminalität und den illegalen Handel mit Wildtieren. Nach eigenen Angaben setzt sie sich zudem für jene ein, die Tiere und Natur schützen - von Wildhütern in Afrika und Schottland bis zu indigenen Gemeinschaften in Südamerika.

Eine Anekdote aus "Harry Potter"-Zeiten

Für einen heiteren Moment bei dem Event sorgte Emma Watson mit einer Erinnerung aus ihrer Zeit als "Harry Potter"-Darstellerin. Damals habe sie geglaubt, ihre Privatsphäre sei verletzt worden - am Ende löste sich der vermeintliche Vorfall jedoch als Missverständnis auf.

Wie die Schauspielerin schilderte, blickte sie nach draußen und entdeckte dort "jede Menge Männer mit großen Objektiven". Sie habe angenommen, die Männer wollten sie ausspähen. Daraufhin schickte sie jemanden vor, um die vermeintlichen Fotografen zur Rede zu stellen, während sie selbst durch einen anderen Ausgang nach draußen verschwand.

Die Auflösung folgte prompt: Die Männer hatten es gar nicht auf Emma Watson abgesehen. Ihr Ziel war ein Rotmilan - ein Greifvogel, den die Fotografen mit ihren Teleobjektiven ablichten wollten. Die Szene hielt das Magazin "Hello" in einem Video fest.