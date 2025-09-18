Forum am Schlosspark Ludwigsburg: So soll das Ersatzprogramm für das Forum im Falle einer Sanierung aussehen

Das Forum in Ludwigsburg soll ab 2027 saniert und dafür komplett geschlossen werden. Die Stadt hat jetzt Ideen für ein Alternativprogramm präsentiert – doch es bleiben Fragezeichen.
Für Renate Schmetz ist klar: Die Zeit drängt. Das Programm der Spielzeit im Forum am Schlosspark Ludwigsburg steht bis Mitte des Jahres 2026 fest, die Vorbereitungen für die Saison 2026/27 sollten also längst laufen. Nur ist noch gar nicht klar, wo die Vorstellungen dann stattfinden werden. Denn das Forum ist sanierungsbedürftig, vermutlich wird es ab 2027 geschlossen – sofern der Gemeinderat dem zustimmt.