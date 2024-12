1 Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Das Kanu des Manitu". Foto: herbX film/Constantin Film/Luis Zeno Kuhn

Die Fortsetzung des erfolgreichsten deutschen Films aller Zeiten nimmt Gestalt an. Im ersten Trailer zu "Das Kanu des Manitu" gibt es ein Wiedersehen mit Abahachi, Ranger und anderen Figuren aus "Der Schuh des Manitu".











Erst am 14. August 2025 kommt "Das Kanu des Manitu" in die Kinos - doch Michael Bully Herbig (56) heizt schon jetzt die Vorfreude an. Der Regisseur hat gerade via Instagram den ersten Trailer zur Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu" (2001) veröffentlicht.