Fortsetzung von „Der Medicus“: Gut geföhnt im Mittelalter – So ist „Der Medicus 2“

„Der Medicus“ nach Noah Gordon wurde 2013 zum Kinohit. „Der Medicus 2“ fabuliert nun, wie der Heiler Rob Cole im Mittelalter die Psychologie entdeckt. Sehenswert?
Der Mensch des Mittelalters war notgedrungen härter im Nehmen als sein verzärtelter Nachfahr des 21. Jahrhunderts. Hygiene und Gesundheitsvorsorge gab es nicht, die Medizin mischte oft Hokuspokus mit grausamer Quälerei. In Philipp Stölzls an Schauwerten reichem Weihnachtskino-Epos „Der Medicus 2“ werden Hämorrhoiden etwa mit glühenden Schürhaken traktiert. „Und das heilt sie?“, will ein vom erbarmungswürdigen Schrei des Patienten entsetzter Anhänger des titelgebenden Medicus Rob Cole (Tom Payne) vom Meister wissen. „Nein“, entgegnet der schmunzelnd. „Aber es lenkt die Leute ab.“