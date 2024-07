Fortsetzung kommt: Karoline Herfurths Wunderschöner ist abgedreht

1 Die "Wunderschöner"-Stars Karoline Herfurth (l.) und Emilia Schüle (r.) mit weiteren Beteiligten der Filmproduktion. Foto: Hellinger/Doll Filmproduktion, Anne Wilk

Die sympathischen Powerfrauen aus Karoline Herfurths Erfolgsfilm "Wunderschön" kehren für ein Sequel zurück. Zu "Wunderschöner" konnten die Dreharbeiten jetzt abgeschlossen werden.











Link kopiert



Anfang 2022 begeisterte Karoline Herfurths (40) Regiearbeit "Wunderschön" das deutsche Kinopublikum. Beinahe 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer strömten für den Episodenfilm in die Kinosäle, um die Geschichte von starken Frauen zu erleben, die mit gängigen Schönheitsidealen ringen. Am heutigen 10. Juli konnten nun auch die Dreharbeiten zur Fortsetzung des Erfolgsfilms abgeschlossen werden, wie die Produktionsfirma Hellinger/Doll bekannt gab. Das Sequel mit dem passenden Titel "Wunderschöner" soll am 13. Februar 2025 in den deutschen Kinos anlaufen.