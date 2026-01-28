40 Jahre nach dem Kultfilm "Dirty Dancing" kehrt Jennifer Grey als Baby auf die Leinwand zurück. Das Filmstudio hat nun hochkarätige Produzenten verpflichtet und will noch dieses Jahr mit den Dreharbeiten beginnen.
Fans des Tanzfilm-Klassikers "Dirty Dancing" von 1987 dürfen sich freuen: Das Filmstudio Lionsgate hat am Dienstag verkündet, dass das lang erwartete Sequel nun endlich konkrete Formen annimmt, wie "Entertainment Weekly" berichtet. Demnach sollen die Dreharbeiten noch in diesem Jahr beginnen.