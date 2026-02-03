Anke Engelke und Bastian Pastewka stehen erneut gemeinsam vor der Kamera. Die Dreharbeiten zur Fortsetzung ihrer Prime-Video-Serie haben begonnen. Nach "Perfekt Verpasst" heißt es nun "Perfekt Zusammen?!"

Anke Engelke (60) und Bastian Pastewka (53) sind zurück am Set. Wie Prime Video bekannt gibt, haben die Dreharbeiten zur Fortsetzung ihrer Erfolgsserie begonnen. Nach "Perfekt Verpasst" folgt nun "Perfekt Zusammen?!" - und der Titel verrät bereits, wohin die Reise für ihre Figuren Maria und Ralf diesmal geht.

Seit Ende November 2025 stehen die beiden in Köln und Umgebung sowie in Marburg vor der Kamera. Die hessische Universitätsstadt spielte bereits in der ersten Staffel eine zentrale Rolle als malerischer Handlungsort.

Vom Verpassen zum Zusammenfinden

In "Perfekt Verpasst" schafften es Maria und Ralf am Ende nach zahleichen Verwechslungen doch noch, zueinanderzufinden. Die acht neuen Folgen erzählen laut Ankündigung jetzt vom "Alltag einer Patchwork-Familie, von den Hochs und Tiefs, die beide für sich selbst, aber auch als Paar erleben." Und von einer Frage, die viele Paare kennen dürften: Wie viele Kompromisse hält eine Beziehung eigentlich aus?

"Endlich wieder schönen, klugen Quatsch zu drehen, macht so riesigen Spaß", zitiert Prime Video Anke Engelke. Sie danke Pastewka und dem gesamten Team "für Freude an der Arbeit und für Lachanfälle bis knapp vor Einnässen".

Auch ihr Serienpartner zeigt sich begeistert. "Sich zu verlieben war einfach, aber jetzt beginnt das Abenteuer Langzeit-Beziehung", erklärt Pastewka den inhaltlichen Wandel zur zweiten Staffel. Mit Engelke und dem Team sei die Arbeit "eine reine Freude" - anders würde man "das Chaos, das unsere Figuren erwartet, auch kaum aushalten".

Neben den beiden Hauptdarstellern kehren auch Edin Hasanovic, Peter Jordan, Michael Wittenborn, Caro Scrimali, Melodie Simina, Lea Freund, Momo Beier und Stefan Lampadius in ihren Rollen zurück. Regie führt Erik Haffner, der bereits an "Pastewka" und "Kurzschluss" mitgearbeitet hat. Engelke und Pastewka fungieren auch als Executive Producer.

Fortsetzung war bereits angekündigt

Dass es nach "Perfekt Verpasst" weitergehen würde, hatte Prime Video im Sommer verkündet. Die erste Staffel war im August 2024 gestartet. Es war das erste gemeinsame fiktionale Serienprojekt der beiden langjährigen Freunde nach Jahren der Zusammenarbeit in Sketch-Formaten wie der "Wochenshow" oder gemeinsamen Auftritten bei "LOL: Last One Laughing".

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news zum Start der ersten Staffel hatte Anke Engelke verraten, warum die Zusammenarbeit mit Bastian Pastewka so reibungslos funktioniert: "Wir können das voneinander trennen, dass wir befreundet sind, aber für die Serie spielen müssen, dass zwischen uns mehr ist als Freundschaft." Beide bezeichneten sich selbstironisch als "Streber", die ihre Auftritte akribisch vorbereiten.