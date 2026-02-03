Anke Engelke und Bastian Pastewka stehen erneut gemeinsam vor der Kamera. Die Dreharbeiten zur Fortsetzung ihrer Prime-Video-Serie haben begonnen. Nach "Perfekt Verpasst" heißt es nun "Perfekt Zusammen?!"
Anke Engelke (60) und Bastian Pastewka (53) sind zurück am Set. Wie Prime Video bekannt gibt, haben die Dreharbeiten zur Fortsetzung ihrer Erfolgsserie begonnen. Nach "Perfekt Verpasst" folgt nun "Perfekt Zusammen?!" - und der Titel verrät bereits, wohin die Reise für ihre Figuren Maria und Ralf diesmal geht.