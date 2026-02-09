Fortsetzung eines Tarantino-Films: Erster Teaser zu Brad Pitts Rückkehr

Große Überraschung für Filmfans: Im Rahmen des Super Bowls wurde ein erster Teaser zu "The Adventures of Cliff Booth" veröffentlicht. Für die Fortsetzung von Quentin Tarantinos "Once Upon a Time... in Hollywood" kehrt Brad Pitt als Cliff Booth zurück.

Mehr als sechs Jahre nach der Veröffentlichung von Quentin Tarantinos (62) "Once Upon a Time... in Hollywood" sorgt Netflix beim Super Bowl für eine Überraschung: Der Streamingdienst ließ einen ersten Teaser-Trailer zu "The Adventures of Cliff Booth" ausstrahlen. Wieder mit dabei: Hollywood-Megastar Brad Pitt (62).

In der Fortsetzung dürfte Cliff Booth, die von Brad Pitt gespielte Figur, klar im Mittelpunkt stehen - darauf deutet schon der Titel hin. Auch das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet, dass die Handlung voraussichtlich auf Booth zugeschnitten ist, auch wenn bislang nur wenige Details öffentlich sind. Demnach soll die Geschichte zeitlich nach den Ereignissen des Vorgängers einsetzen.

Brad Pitt kehrt in Oscar-Rolle zurück

Für Pitt ist "The Adventures of Cliff Booth" die Rückkehr zu einer seiner Paraderollen: Für die Darstellung der Figur erhielt er einen seiner beiden Oscars. In dem einminütigen Teaser lässt Booth Großes anklingen: "Ich besitze nicht viele Talente, aber ich weiß, dass ich mich einer guten Geschichte nicht in den Weg stellen sollte." Daneben fallen nicht viele Sätze. Der Clip ist vor allem ein Zusammenschnitt unterschiedlichster Szenen. Worauf angespielt wird, ist ein Abenteuer voller Schimpfworte, Gewalt und Action, die jeden Tarantino-Fan zufrieden stellen dürfte.

Das Drehbuch zur Fortsetzung stammt zwar von Quentin Tarantino, auf dem Regiestuhl saß jedoch ein anderer großer Name: David Fincher (63), bekannt für Filme wie "Fight Club" und "Sieben". Zu weiteren Stars vor der Kamera gehören neben Pitt unter anderem Elizabeth Debicki (35), Carla Gugino (54), Yahya Abdul-Mateen II (39), Timothy Olyphant (57) und Peter Weller (78).

Noch nennt Netflix keinen konkreten Starttermin. Der Teaser endet jedoch mit "Coming Soon" - ein Hinweis darauf, dass Booths neues Abenteuer nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte.