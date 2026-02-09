Fortsetzung eines Tarantino-Films: Erster Teaser zu Brad Pitts Rückkehr

Große Überraschung für Filmfans: Im Rahmen des Super Bowls wurde ein erster Teaser zu "The Adventures of Cliff Booth" veröffentlicht. Für die Fortsetzung von Quentin Tarantinos "Once Upon a Time... in Hollywood" kehrt Brad Pitt als Cliff Booth zurück.
Mehr als sechs Jahre nach der Veröffentlichung von Quentin Tarantinos (62) "Once Upon a Time... in Hollywood" sorgt Netflix beim Super Bowl für eine Überraschung: Der Streamingdienst ließ einen ersten Teaser-Trailer zu "The Adventures of Cliff Booth" ausstrahlen. Wieder mit dabei: Hollywood-Megastar Brad Pitt (62).