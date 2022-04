Wann kommt „Grey’s Anatomy“ Staffel 18 auf Disney Plus?

1 Die 18. Staffel von „Grey’s Anatomy“ ist vom 21. März an auch in der deutschen Synchronfassung zu sehen. Foto: imago images/Ronald Grant/Mary Evans Picture Library via www.imago-images.de

Die deutschen Fans der Krankenhausserie „Grey’s Anatomy“ warten sehnsüchtig auf neue Folgen. Wann kann man die 18. Staffel in der synchronisierten Fassung auf Disney Plus streamen?















Sie spielt in einer Welt, in der die Coronapandemie endlich Geschichte ist. Kein Wunder warten die deutschen Fans der Krankenhausserie „Grey’s Anatomy“ sehnsüchtig auf die synchronisierte Fassung der 18. Staffel.

Die neuen Episoden der in Seattle spielenden Serie, die das Leben von fünf Assistenzärzten um die Hauptfigur Meredith Grey schildert, konnte bereits sehen, wer des Englischen gut mächtig ist. Der amerikanische Sender ABC begann mit der Ausstrahlung der neuen Folgen am 30. September 2021. In Deutschland konnte man sie im Originalton bei Amazon Prime Video und anderen Anbietern zu kaufen.

TV-Ausstrahlung folgt eine Woche später

Nun sind auch die mit im Boot, die „Grey’s Anatomy“ in der deutschen Synchronfassung sehen wollen. Eigentlich sollten ab dem 14. März 2022 die neuen Folgen wöchentlich bei Disney Plus im Stream landen. Der Start hat sich um eine Woche verschoben, los geht es an diesem Montag, dem 21. März 2022. Eine Woche später folgt die Fernsehausstrahlung auf Pro Sieben.