Fortschritt Flugfeldklinikum: „Fahren Sie mal vorbei“ – Flugfeld-Bauarbeiten im neuen Zeitplan

Nach einem schlechten Start holt das Böblinger Flugfeldklinikum auf. „Alles im neuen Zeit- und Kostenplan“, sagt die Projektleitung.
Noch sind die Auswirkungen der TGA-Pleite (Technische Gebäudeausrüstung) gravierend, aber immer noch sind die Bauarbeiten am Flugfeldklinikum im Zeitplan und im Kostenrahmen. Das war die Quintessenz des Baustellenberichts, der am Dienstag im Technischen Ausschuss des Böblinger Kreistags vorgestellt wurde. Im vierten Quartal des Jahres 2028 sollen die ersten Patienten an die Calwer Straße nach Böblingen ziehen und dann wird das Projekt 802 Millionen Euro gekostet haben.