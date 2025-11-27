Fortschritt auf Großbaustelle: Neuer Kran steht – Kornwestheim wird größter Umschlagbahnhof des Landes

Beim umstrittenen Ausbau des Containerumschlagbahnhofs in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) kommt es zu einer Verzögerung. Der erste Kran wurde nun jedoch angeliefert.
Es ist ein 53 Millionen Euro teures Großprojekt, das weit über die Stadtgrenzen hinaus Bedeutung hat: Das Umschlagterminal in Kornwestheim wird derzeit ausgebaut – zum größten Containerumschlagbahnhof in Baden-Württemberg. Mit der Montage des ersten Portalkrans biegen die Arbeiten für das neue, dritte Modul nun auf die Zielgerade ein. Aber es läuft nicht alles glatt.