Seit 2018 kann Fortnite auch auf Smartphones mit iOS-Betriebssystem gespielt werden.

Die aktuelle Fortnite-Season neigt sich dem Ende zu. Schon in wenigen Tagen soll Chapter 4 Season 2 beginnen.









Fans von Fortnite dürfen sich auf eine neue Season des Koop-Survival-Shooters freuen. Wie auf dem offiziellen Twitter-Kanal „Fortnite Status“ am 15. Februar bekanntgegeben wurde, endet Chapter 4 Season 1 am 8. März 2023. Damit gehe die Season ein paar Tage früher zu Ende als ursprünglich verkündet.

Üblicherweise beginnt die neue Fortnite-Season einen Tag nach dem Ende der vorherigen Season. Daher ist davon auszugehen, dass Chapter 4 Season 2 am Donnerstag, dem 9. März, starten wird.

Erste Leaks zu Season 4 Chapter 2 veröffentlicht

Der für seine Leaks bekannte Fortnite-Spieler „Wensoing“ postete auf Twitter ein Bild mit achtzehn neuen Outfits, die Teil des Fortnite Chapter 4 Season 2 Battle Pass sein könnten. Bislang wurde jedoch keines der orientalisch angehauchten Skins offiziell bestätigt.

Seit September 2017 erscheint rund alle drei Monate eine neue Fortnite-Season. Die aktuelle startete am 4. Dezember 2022. Zu den wichtigsten Änderungen im Vergleich zu Chapter 3 Season 4 gehörten eine rundum erneuerte Spielwelt, neue Waffen und Motorräder, auf denen während der Fahrt Waffen verwendet werden können. Welche Änderungen es diesmal am Gameplay gibt, ist noch nicht bekannt.

Fortnite hat über 350 Millionen Nutzer

Mit über 350 Millionen registrierten Nutzern (letzter Stand aus dem Jahr 2020) gehört Fortnite zu den am meisten gespielten Videospielen der Welt. Der Koop-Survival-Shooter wurde von dem amerikanischen Softwareunternehmen Epic Games und dem polnischen Entwickler von Computerspielen People Can Fly entwickelt.

In Fortnite gibt es verschiedene Spielmodi. So kann alleine oder im Team gespielt werden. Jede Runde beginnt mit 100 Spielern, die auf einer Insel landen. Ziel des Spiels ist, als Letzter am Leben zu bleiben. Um zu überleben, müssen Rohstoffe und Ausrüstung gesammelt werden. Damit sich die Spieler nicht verstecken können, gibt es eine schadensfreie Zone, die sich nach und nach verkleinert.