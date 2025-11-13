Forsthaus Rampensau Germany: Spannende Fakten zum Cast in Staffel drei

Die dritte Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" ist ab 13. November auf Joyn zu sehen. Mit dabei sind Reality-Neulinge, werdende Eltern, ein brisantes Duo und eine Ersatz-Kandidatin.

Ab 13. November geht es für Promi-Duos wieder in die österreichische Bergwelt. Auf einer Almhütte müssen sie gemeinsam wohnen und in Challenges antreten. Es winkt ein Preisgeld von 25.000 Euro. Nachdem Kevin "Flocke" Platzer und Diogo Sangre sowie Peter Klein und Yvonne Woelke die ersten beiden Staffeln gewonnen haben, wird nun das Siegerpärchen der dritten Staffel gesucht. Unter den mehr oder minder bekannten Persönlichkeiten gibt es spannende Konstellationen.

Die Reality-Debüts In Staffel drei sind einige Neulinge dabei, die zum ersten Mal in einem Reality-TV-Format zu sehen sind. Dazu gehört Maurice Dziwaks Vater Frank aka "Papsel". Während sein Sohn unter anderem im "Sommerhaus" und im Dschungelcamp seine Reality-Erfahrungen sammelte, wird Frank Dziwak im "Forsthaus" sein Debüt geben und mit Maurice bestenfalls ein starkes Vater-Sohn-Duo bilden.

Kartenleger Bernhard Schwendemann tritt mit einem Reality-Urgestein an, er selbst ist "Reality-Jungfrau", wie er bei Instagram schreibt. "Die Frage nach dem 'Warum?' höre ich ständig - meine Antwort ist ganz einfach: Weil ich Lust drauf habe", erklärt er zu seiner Teilnahme. Dschungelcamp-Ikone Sarah Knappik steht ihm zur Seite.

Mit den Reality-Gesichtern kennt er sich bestens aus, er selbst macht noch die ersten Schritte in dieser Welt. YouTuber und Moderator C-Bas konnte dieses Jahr die interaktive Reality‑Adventure‑Show "Most Wanted - Wer entkommt?" mit seinem "Forsthaus"-Mitstreiter Christo gewinnen. Jetzt folgt für das starke Duo eine weitere Reality-Erfahrung. C-Bas betreibt gemeinsam mit Bruder Phil den YouTube-Kanal Bullshit TV, auf dem die beiden Reactions zu Reality-TV-Formaten veröffentlichen.

Werdende Eltern

Max Bornmann und Melina Hoch sind ebenfalls mit dabei. Das Paar machte im Juli 2024 seine Beziehung öffentlich. Bornmann machte sich zuvor vor allem als TV-Casanova einen Namen. Er nahm unter anderem an "Make Love, Fake Love", "Are You the One? - Realitystars in Love", "Beauty & The Nerd" und "Prominent getrennt" teil. In letzterem Format war auch "Love Island"-Gewinnerin Melina Hoch zu sehen. Nach dem "Forsthaus" wartet auf das Paar eine ganz andere Herausforderung: Ende September verkündeten sie, dass sie Eltern werden. "Wenn aus Liebe Leben entsteht...", schrieb das Paar bei Instagram zu einem Clip, auf dem der Babybauch deutlich zu erkennen ist.

Ersatz-Kandidatin

Eigentlich sollte Yeliz Koc mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht einziehen. Doch er bekam juristische Probleme und sorgte damit für Schlagzeilen. Koc konnte auf eine Ersatz-Kandidatin zählen: An ihrer Seite wird Dilara Kruse um das Preisgeld kämpfen. Beide waren gemeinsam im "Promi Big Brother"-Haus. Für das "Forsthaus" stand Koc nicht mit dem Vater ihrer Tochter vor der Kamera, dafür für ihre eigene gemeinsame Reality-Doku: Sky zeigt seine Original-Serie "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" ab 2. Dezember.

Ein brisantes Duo

Ob das nicht schon vorprogrammiert war? Walentina Doronina und Eva Benetatou, die sich einst beim "Fame Fighting"-Boxtraining kennengelernt haben, treten gemeinsam an und haben in einigen Formaten bereits polarisiert. Im "Forsthaus" haben sie sich offenbar weniger als Team gezeigt, sondern sind sich vielmehr in die Quere gekommen. Das Harmonie-Level zwischen den beiden sei von Einzug ins "Forsthaus" bis zum Auszug von 10 auf 1 gesunken, erklärt Doronina in einem YouTube-Interview mit C-Bas. "Ich glaube schon, dass es mit einem anderen Teampartner besser gelungen wäre", deutet auch Benetatou in dem Interview an, dass es zwischen den beiden in der Sendung gekracht hat.

Die Ex-Affäre

Mit Dating-Formaten haben sie Erfahrung, jetzt wollen sie im "Forsthaus" als Duo glänzen: Marc-Robin Wenz, bekannt aus "Temptation Island", und Henna, bekannt aus "Are You The One?", kämpfen um die Gewinnsumme. "Marc-Robin und ich kennen uns länger und haben eine Freundschaft Plus gehabt", klärt Henna im Interview mit C-Bas über die Verbindung zwischen den beiden auf. "Vorm Forsthaus hat Marc-Robin jemanden kennengelernt, deswegen war es dann vorbei." Die beiden verstehen sich jedoch weiterhin gut.

Wer komplettiert den Cast? Profi-Boxer Oliver Ginkel kennen Reality-Fans ebenfalls als "Are You The One"-Kandidat. In das "Forsthaus" zieht er mit seinem "Make Love, Fake Love"-Kollegen Paul Aubster. "Most Wanted"-Kandidatin Gina Beckmann stürzt sich ins nächste Reality-Abenteuer. An ihrer Seite: Social-Media-Bekanntheit und "The 50"-Teilnehmer Leon Content.

Die erste Folge der dritten Staffel ist ab Donnerstag, 13. November, um 0 Uhr kostenlos auf Joyn verfügbar. Im Anschluss erscheinen wöchentlich immer donnerstags zwei neue Episoden. Nach dem Auftakt können die nächsten beiden Folgen bereits vorab bei Joyn Plus+ gestreamt werden.