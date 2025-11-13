Forsthaus Rampensau Germany: Spannende Fakten zum Cast in Staffel drei

Die dritte Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" ist ab 13. November auf Joyn zu sehen. Mit dabei sind Reality-Neulinge, werdende Eltern, ein brisantes Duo und eine Ersatz-Kandidatin.
Ab 13. November geht es für Promi-Duos wieder in die österreichische Bergwelt. Auf einer Almhütte müssen sie gemeinsam wohnen und in Challenges antreten. Es winkt ein Preisgeld von 25.000 Euro. Nachdem Kevin "Flocke" Platzer und Diogo Sangre sowie Peter Klein und Yvonne Woelke die ersten beiden Staffeln gewonnen haben, wird nun das Siegerpärchen der dritten Staffel gesucht. Unter den mehr oder minder bekannten Persönlichkeiten gibt es spannende Konstellationen.