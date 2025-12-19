Forst: Eltern greifen Polizisten an – Fahndung nach Kind

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Jens Büttner/dpa/Jens Büttner

Nach einem Polizeieinsatz in einer Unterkunft in Forst waren zwei Beamte nicht mehr dienstfähig. Was hinter dem Vorfall mit einer Familie steckt.











Bei einem Einsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft in Forst (Kreis Karlsruhe) sind drei Polizisten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei von ihnen anschließend nicht mehr dienstfähig. Den Polizeiangaben zufolge war ein Streit mit einem Paar vorausgegangen. Die 31 Jahre alte Frau und ihr gleichaltriger Partner sollten demnach mit ihren beiden Kindern in ein anderes Zimmer umziehen. Sie weigerten sich aber und gaben die Schlüssel nicht heraus, wie es weiter hieß.