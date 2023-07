1 Ministerin Anja Karliczek (CDU) verteidigt im Gespräch mit unserer Zeitung die Rückkehr zum Regelschulbetrieb. Foto: dpa/Christoph Soeder

Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) bekräftigt, dass bis zum zum nächsten Sommer flächendeckend wirksame und sichere Impfstoffe für unterschiedliche Zielgruppen bereit stehen. Wie die Produktionskapazität gesichert werden soll, sagt sie im Interview.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Berlin - Ein Leben wie vor der Coronakrise – das wird laut der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erst möglich sein, wenn es einen Impfstoff oder ein Medikament gegen das Virus gibt. Weltweit wird in zahlreichen Projekten daran gearbeitet, so schnell wie möglich einen wirksamen und sicheren Impfstoff zu entwickeln. Bis zum nächsten Sommer, sagt Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU), könne mit einem Impfstoff gerechnet werden – und sie erklärt im Interview, wie Deutschland Produktionskapazitäten für den Stoff sichern will.