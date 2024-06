Forschungsballon startet: Marbacher Himmelsreise auf Mayers Spuren

1 Der Ballonstart war der Höhepunkt beim dreifachen Jubiläumsfest. Foto: Werner Kuhnle

Der Start des Forschungsballons war der Höhepunkt des Festes zum dreifachen Jubiläum der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule.











„Zum Countdown brauchen wir jetzt die Hilfe von euch allen!“, forderte Inge Haap. Die Fachschaftsleiterin Naturwissenschaften an der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule in Marbach hatte selber mit Hand angelegt beim Füllen des großen Ballons. Dessen Start war der Höhepunkt beim dreifachen Jubiläumsfest der Schule am Freitagnachmittag. Der Moment für den Start des Ballons mit einer kleinen, mit Styropor ummantelten Test-Sonde war günstig: Kein Regen, der Himmel über dem Schulhof zeigte sich weitgehend wolkenfrei: das erhoffte Zeitfenster für eine kleine Marbacher Himmelsreise auf den Spuren des in der Schillerstadt geborenen Astronomen Tobias Mayer.