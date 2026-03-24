Forschung und Entwicklung: Weniger europäische Patentanmeldungen aus Deutschland

Noch liegt die Bundesrepublik auf Platz zwei, könnte aber bald von China abgelöst werden. Innerhalb Deutschlands verteidigen Bayern und Siemens ihre Spitzenplätze.
München - Deutschland fällt bei Patentanmeldungen im europäischen Vergleich zurück. Aus Deutschland kamen vergangenes Jahr 24.476 Anmeldungen, wie das Europäische Patentamt (EPA) mitteilt. Das bedeutet einen Rückgang um 2,2 Prozent im Jahresvergleich. Insgesamt verzeichnet das EPA allerdings so viele Anmeldungen wie noch nie binnen eines Jahres, nämlich 201.974 und damit etwas mehr als im Vorjahr.