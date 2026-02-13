Nur rund 30 Start-ups mit Milliardenbewertung: Warum Deutschland laut Experten sein technisches Potenzial bislang kaum nutzt und was auf dem Spiel steht.
München - Deutschland verfügt über ein ungenutztes technologisches Wertschöpfungspotenzial von rund 1,7 Billionen Euro bis zum Jahr 2030. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Wachstumspfade" der Boston Consulting Group (BCG) und des Gründerzentrums UnternehmerTUM. Ohne einen radikalen Kurswechsel bei der Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen drohe der Standort im Wettbewerb mit den USA und China endgültig den Anschluss zu verlieren, meinen die Autoren der Studie.