Forschung in Nürtingen: Auf der Suche nach hitzeresistenten Pflanzen

Gartenpflanzen leiden unter den sich verändernden Wetterbedingungen. In den Lehr- und Versuchsgärten der HfWU Nürtingen-Geislingen wird an robusten Pflanzenarten geforscht.
Das Klima verändert sich, die Sommer werden heißer und trockener, Niederschläge bleiben manchmal ganz aus, manchmal kommen sie sturzflutartig. Nicht nur die Bäume im Wald und die Nutzpflanzen auf landwirtschaftlichen Flächen leiden, auch Gartenpflanzen reagieren auf Wetterextreme. „Eigentlich hatten wir hier in der Gegend regelmäßig wechselndes Wetter. Das ändert sich gerade: Wir haben mittlerweile immer häufiger stabile Wetterlagen, die über Wochen bleiben: Man muss sich auf ausgeprägte Phasen großer Hitze oder auf lange Wochen mit viel Regen einstellen“, beobachtet Beate Hüttenmoser, Diplom-Ingenieurin und Betriebsleiterin der Lehr- und Versuchsgärten der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU).