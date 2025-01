Forscher lösen Rätsel um fehlende Höhlenmalereien in Israel

1 Altamira in Spanien ist zum Inbegriff der hohen Kunst steinzeitlicher Höhlenmalerei geworden. Foto: Imago/VWPics

Tiermalereien in Höhlen gehören zu den frühesten Bildmotiven von Menschenhand – zumindest in Westeuropa. In der Levante fehlen sie dagegen. Archäologen glauben nun zu wissen, warum das so ist.











Israelische Forscher haben eine mögliche Erklärung für das Fehlen prähistorischer Höhlenmalereien in Israel vorgelegt. Viele Tierarten, die Menschen der Frühzeit in Westeuropa für schamanische Rituale in Höhlen darstellten, waren demnach in der Levante bereits ausgestorben, so das Ergebnis einer jetzt in der Fachzeitschrift „Journal of the Israel Prehistoric Society“ veröffentlichten Studie der Archäologen. Seit der ersten Höhlengrabung in Israel 1925 wurde noch keine einzige Höhlenmalerei gefunden.