Forschen auf der Raumstation: Vier Astronauten mit Crew Dragon an ISS angekommen

Im Januar reiste eine Crew vorzeitig ab. Seither harrten lediglich drei Astronauten auf der ISS aus. Jetzt sind vier Kollegen dazugekommen.
Cape Canaveral - Erstmals in der ISS-Geschichte hatte die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurückgeholt - nun ist die Nachfolge-Crew an der Raumstation angekommen. Die vier Astronauten der "Crew 12" dockten mit ihrem "Crew Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk an der ISS an, Live-Bilder der Nasa zeigten. Am Freitag waren sie vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet.