Forsa-Umfrage: SPD fällt in Umfrage weiter ab - AfD bleibt deutlich vor Union

Die SPD erreicht laut aktuellem Trendbarometer mit 11 Prozent den niedrigsten Wert seit 2019. Welche Parteien profitieren und wie die Bürger die wirtschaftliche Lage einschätzen.
Die SPD steckt weiter im Umfrage-Tief und rutscht auf den schlechtesten Wert seit Jahren. Im RTL/ntv-Trendbarometer (2. bis 8. Juni) verlieren die Sozialdemokraten einen Punkt und fallen auf 11 Prozent, den niedrigsten Stand seit Dezember 2019. Die Union kann sich um einen Punkt auf 22 Prozent verbessern. Die AfD bleibt mit 27 Prozent stärkste Kraft.